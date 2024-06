Halle (Saale). - Ein Streit unter mehreren minderjährigen Mädchen in Halle endete für eine 13-Jährige mit Verletzungen und der Einlieferung in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei in Halle am Samstag mitteilte, waren am Freitag vier Mädchen am Anhalter Platz im Stadtteil Silberhöhe in Streit geraten. Dieser gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei dem die 13-Jährige derart verletzt wurde, dass sie in ein e Klinik gebracht werden musste.

Der Grund für den gewalttätig endenden Streit blieb zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen gegen drei tatverdächtige Mädchen aufgenommen.