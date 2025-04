Hauptbahnhof in Halle: Wegen einer 19-Jährigen, die sich auf der Zugtoilette in einem ICE verschanzt hatte, musste die Polizei anrücken.

Eine 19-Jährige hat sich am Hauptbahnhof Halle in einem ICE auf der Zugtoilette verschanzt.

Halle (Saale). - Eine 19-Jährige hat am Freitag, 11. April, am Hauptbahnhof in Halle einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Bundespolizei mitteilt, war die junge Frau in einem ICE von Berlin nach München unterwegs.

Frau verschanzt sich bei Ticketkontrolle in Halle auf Zugtoilette

Bei der Ticketkontrolle gab sie gegenüber dem Schaffner an, das Ticket auf dem Handy zu haben, jedoch sei der Akku leer. Sie wolle losgehen, um sich von anderen Fahrgästen ein Ladekabel zu borgen.

Stattdessen jedoch flüchtete sie und schloss sich in der Bordtoilette ein. Beim Zwischenhalt in Halle um 7.15 Uhr wurde die Bundespolizei informiert.

19-Jährige gegenüber der Polizei unkooperativ

Die 19-Jährige ignorierte jedoch die mehrfachen Aufforderungen, die Toilette zu verlassen. Schließlich griff ein Zugbegleiter zu einem Vierkant und öffnete die Tür.

Doch damit nicht genug: Die Frau verhielt sich weiterhin sehr unkooperativ und weigerte sich, ihren Namen zu nennen oder ihren Ausweis herauszurücken.

Bei der Durchsuchung ihrer Taschen wehrte sich die junge Frau durch Wegdrehen und Versteifen. "Nachdem sie die Arme hochriss und versuchte, sich loszureißen, mussten die Einsatzkräfte sie zu Boden bringen und fesseln", heißt es dazu in der Mitteilung der Bundespolizei.

Junge Frau beleidigt am Hauptbahnhof Halle Polizisten

Während sie zur Polizeistation gebracht wurde, beleidigte sie die Beamten. Auch dort wollte sie weiterhin keine Angaben zu ihrer Identität machen.

Dank einer entsprechenden Anzeige samt Foto aus Frankfurt, konnte die Bundespolizei schließlich den Namen der Frau herausfinden.

Sie erhält nun Anzeigen wegen Betruges, Widerstandes gegen die Polizei und Beleidigung.