Bundespolizisten hatten ein Mann beobachtet, der auf einem Parkplatz in der Nähe des Hauptbahnhofs in Halle gegen ein Schild der Deutschen Bahn getreten hat. Diese Tat hatte Folgen für ihn.

Mann tritt nahe dem Hauptbahnhof in Halle vor Schild und muss ins Gefängnis

Halle (Saale). - Ein 43-jähriger Mann ist in der Nacht zu Mittwoch, nachdem er auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs Halle gegen ein Schild der Deutschen Bahn getreten hatte, ins Gefängnis gebracht worden, teilt die Polizei mit.

Demnach haben Bundespolizisten, die den Mann dabei beobachtet hatten, ihn anschließend angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass gegen den 49-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt.

Mann wegen Bedrohung und Diebstahl verurteilt

Der Mann war im Mai 2023 von Staatsanwaltschaft Halle wegen Bedrohung und Diebstahl zu einer Zahlung von ursprünglich 1.080 Euro beziehungsweise 90 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden.

Da er weder das Bußgeld zahlte, noch die Strafe antrat, sei vor sieben Tagen ein Haftbefehl ausgestellt worden. Auf der Dienststelle konnte der 49-Jährige den noch ausstehenden Betrag in Höhe von 408 Euro nicht zahlen.

Daher, so die Polizei weiter, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun die Restersatzfreiheitsstrafe von 34 Tagen verbüßen muss.