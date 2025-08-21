Ein 29-jähriger Mann wollte am Hauptbahnhof in Halle den Zug nicht verlassen. Beim Anblick der Bundespolizisten versuchte er zu flüchten.

29-Jähriger will am Hauptbahnhof in Halle vor der Polizei flüchten und läuft über die Gleise

Am Hauptbahnhof in Halle hat ein 29-Jähriger versucht, vor der Polizei zu flüchten.

Halle (Saale). - Ein 29-jähriger Mann ist am Mittwoch am Hauptbahnhof in Halle festgenommen worden, teilt die Polizei mit.

Demnach sollte der Mann auch nicht näher benannten Gründen den Zug verlassen. Da er sich geweigert haben soll, informierte die Zugbegleiterin das Sicherheitspersonal. Dieses habe den 29-Jährigen zwangsweise aus der Bahn gebracht.

29-Jähriger versucht am Hauptbahnhof in Halle vor der Polizei zu fliehen

Als der Mann die zusätzlich informierten Bundespolizisten sah, sei er durch den Bahnhof über die Gleise in einen Intercityexpress geflüchtet, so die Polizei weiter.

Der Geflüchtete konnte schließlich an Gleis zwei gestellt werden. Ein mitgeführtes Messer, welches der 29-Jährige auf seiner Flucht verloren hatte, sei sichergestellt worden.

Der Mann habe sich gegen die polizeilichen Maßnahmen heftig gewehrt und auch nach den zwei Beamten getreten, sodass er gefesselt werden musste.

Auf der Dienststelle sei seine Identität festgestellt worden. Nun muss sich der Mann wegen drei Delikten verantworten: Verstoß gegen das Strafgesetzbuch, Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Verstoß gegen die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung.