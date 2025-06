Wegen einer Person mit einer Langwaffe kam es in Hedersleben zu einem großen Polizeieinsatz.

Person mit Langwaffe löst großen Polizeieinsatz in Hedersleben aus

Wegen einer Person mit einer Langwaffe kam es in Hedersleben zu einem größeren Polizeieinsatz.

Hedersleben. - Zeugen haben am Donnerstag gegen 11.40 Uhr eine Person mit einer Langwaffe auf einer Wiese in der Lawekestraße in Hedersleben (Landkreis Harz) gemeldet, teilt die Polizei mit.

Daher wurden sofort umfangreiche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr eingeleitet. Neben mehreren Streifenwagen seien auch ein Polizeihubschrauber und Diensthunde zum Einsatz gekommen.

Langwaffe entpuppt sich als Spielzeug

Vor Ort konnte die Person gestellt und kontrolliert werden, so die Polizei weiter. Nach bisherigem Stand handelte es sich bei der von den Zeugen gemeldete Langwaffe um ein Spielzeug.

Die Polizei teilt weiterhin mit, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestand. Weitere Details zu dem Einsatz werden nicht genannt.