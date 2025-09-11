Seit dem 4. August 2025 wird eine Jugendliche aus Halle vermisst. Sie wurde zuletzt in der Klosterstraße gesehen. Wer weiß, wo sich Heba H. aufhält?

Seit einem Monat vermisst! Wer hat Heba H. aus Halle gesehen? (Foto im Text)

Die Polizei von Halle sucht derzeit nach einer vermissten 17-Jährigen.

Halle (Saale). – Seit Montag, dem 4. August, wird die 17-jährige Heba H. vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde die Jugendliche zuletzt gegen 15 Uhr im Bereich der Klosterstraße in Halle gesehen. Seitdem fehle von ihr jede Spur.

So wird Heba H. beschrieben:

scheinbares Alter 17 Jahre

braune Augen

syrischer Phänotyp

In Halle sucht die Polizei derzeit nach Heba H. Foto: Polizei Halle

Wer hat Heba H. aus Halle gesehen? Foto: Polizei Halle

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Jugendlichen. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Heba H. geben könne, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Halle unter der Telefonnummer 0345/224 2000 zu melden.