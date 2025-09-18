Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend in Sachsen staunte die Polizei nicht schlecht: In einem Kofferraum wurde ein kompletter Zigarettenautomat entdeckt. Dieser wurde kurz zuvor vor einem Gasthaus gestohlen.

Haselbachtal. – Am Dienstagabend (16. September 2025) hat es bei einer Verkehrskontrolle einen kuriosen Fund in Haselbachtal (Landkreis Bautzen) gegeben. Wie die Polizei mitteilte, fanden die Beamten bei der Kontrolle in der Waldstraße im Kofferraum eines Opel Astra einen kompletten Zigarettenautomaten – offenbar gestohlen.

Demnach sei den Beamten das Fahrzeug auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Reichenbach und Koitzsch aufgefallen, da es kein Kennzeichen trug.

Zigarettenautomat in Sachsen kurz zuvor gestohlen

Bei der anschließenden Kontrolle hätten die Polizisten nicht schlecht gestaunt: Im Kofferraum habe sich ein kompletter Zigarettenautomat, samt Winkelschleifer befunden – das mögliche Tatwerkzeug.

Am Steuer des Opel Astra habe ein 23-jähriger Deutscher gesessen, begleitet von zwei weiteren Mitfahrern im Alter von 18 und 25 Jahren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll das Trio den Automaten kurz zuvor vor einem Gasthaus in Reichenbach entwendet haben.

Dabei sei ein Sachschaden von etwa 200 Euro entstanden. Der Automat selbst habe – ohne Inhalt – einen Wert von rund 2.000 Euro.

Die Polizisten stellten sowohl das mutmaßliche Diebesgut als auch das Werkzeug sicher. Die drei Tatverdächtigen seien auf das Revier gebracht worden. Sie müssten sich nun wegen besonders schweren Diebstahls verantworten.