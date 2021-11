Polizei: Mann in Bautzen fährt seit 20 Jahren ohne Führerschein

Bernsdorf/DUR - Am frühen Mittwochnachmittag hat die Polizei eine nicht alltägliche Fahrt ohne Fahrerlaubnis in Bernsdorf im Landkreis Bautzen aufgedeckt. Die Beamten stoppten einen 49-Jährigen mit seinem Audi an der Ernst-Thälmann-Straße, teilte die Polizei Görlitz mit.

Der Mann gab an, seit 20 Jahren ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein. Die Beamten staunten über diese Aussage nicht schlecht, untersagten ihm jedoch die Weiterfahrt. Ebenfalls wurde gegen den 49-Jährigen Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.