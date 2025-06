Weil ein Mann auf offener Straße mit einem Messer hantierte und dabei Drohungen von sich gab, wurde die Polizei in die Merseburger Straße in Halle gerufen.

Einsatz in Halle: Mann mit Messer sorgt für Aufregung in Merseburger Straße

Ein Mann hat mit einem Messer in der Merseburger Straße in Halle hantiert.

Halle (Saale). - Gegen 21.30 Uhr am Freitag wurde die Polizei in die Merseburger Straße in Halle gerufen. Zeugen hatten einen Mann gemeldet, der auf der Straße stand, mit einem Messer in der Hand herumfuchtelte und Bedrohungen von sich gab, teilt die Polizei mit.

Vor Ort trafen die Polizisten einen 38-Jährigen an. Sie stellten bei ihm ein Messer mit einer Klingenlänge von mehr als zwölf Zentimetern sicher.

Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde ein Rettungsdienst hinzugezogen und der Mann in eine medizinische Einrichtung gebracht, so die Polizei weiter.