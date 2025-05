In der Merseburger Straße in Halle kam es zu einem schweren Fahrradunfall. Ein Mann geriet mit seinem Rad in die Straßenbahnschienen und stürzte schwer.

Halle (Saale). - In der Nacht zu Donnerstag ist ein 43-jähriger Radfahrer in der Merseburger Straße in Halle schwer gestürzt, so die Polizei.

Der Mann sei mit seinem Fahrrad in die Straßenbahnschienen geraten und sei dabei zu Fall gekommen. Ein 17-jähriger Zeuge beobachtete nach Polizeiangaben den Vorfall und alarmierte den Rettungsdienst.

Der Radfahrer habe schwere Kopfverletzungen erlitten und sei in eine hallesche Klinik eingeliefert worden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0345 / 224 2000 bei der Polizei zu melden.