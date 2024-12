Ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer wurde in Wittenberg bei einem Unfall mit einem Pkw leicht verletzt. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Pedelec-Fahrer bei Unfall in Wittenberg verletzt: Verursacher flüchtet

Wittenberg. - Ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Montag, 2. Dezember, mit einem Pkw kollidiert. Der Autofahrer habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, so die Polizei.

Nach Angaben der Polizei kam es an der Kreuzung An der Christuskirche in Wittenberg zu einem Unfall zwischen dem 62-jährigen Pedelec-Fahrer und dem Auto. Der Radfahrer sei gestürzt und habe sich leicht verletzt, heißt es von der Polizei. Der Autofahrer sei weitergefahren.

Die Polizei teilte mit, dass sich ein Zeuge um den Verletzten gekümmert habe. Der Zeuge habe Angaben zum Unfallfahrzeug gemacht. Der Radfahrer sei vor Ort medizinisch versorgt worden. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Pkw-Fahrer wurde laut Polizei eingeleitet.