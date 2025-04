Ein Raser ist der Polizei bei einer Kontrolle auf der B180-Nordspange in Bernburg ins Netz gegangen. Der Fahrer wurde mit einer besonders hohen Geschwindigkeit geblitzt.

Bernburg. - In Bernburg hat die Polizei am Dienstag, 8. April, zwischen 15.30 und 21 Uhr an der B180-Nordspange die Geschwindigkeit von mehr als 1.300 Autofahrern unter die Lupe genommen. Ein Raser war dabei besonders schnell unterwegs, wie die Beamten melden.

Lesen Sie auch: Achtung, Autofahrer! Blitzermarathon in vollem Gange – wer wann und wo aufpassen muss

Dort liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 70 Kilometern in der Stunde. 37 Autofahrer haben sich nicht daran gehalten.

Polizei erwischt Raser bei Bernburg

Zwölf von ihnen erwartet in den nächsten Tagen oder Wochen ein Verwarngeld- beziehungsweise Bußgeldbescheid.

Besonders hart wird es dabei wohl einen Raser treffen, der mit 105 km/h von der Polizei geblitzt wurde.

Nach einem Toleranzabzug könnten auf den Bleifuß nun ein Bußgeld über 228,50 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zukommen.