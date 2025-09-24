Am Dienstag sind bei einer Razzia in Halle kiloweise Drogen sichergestellt worden. Ein tatverdächtiger 37-Jähriger wurde bereits am Mittwoch in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Polizei findet kiloweise Drogen sowie eine große Summe Bargeld – 37-Jähriger in Haft

Bei einer Razzia in Halle sind kiloweise Drogen entdeckt worden.

Halle (Saale). – Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Süden von Halle haben Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes am Dienstag, dem 23. September, eine große Menge Drogen sichergestellt.

Wie die Polizei mitteilte, waren umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Halle die Grundlage für die Durchsuchung.

Polizei findet kiloweise Drogen und viel Bargeld

Dabei fanden die Beamten in der Wohnung der Garage eines 37-Jährigen rund zwei Kilogramm Amphetamin, drei Kilogramm Marihuana, drei Kilogramm Haschisch, über 1.100 Ecstasy-Pillen sowie Kokain und Methamphetamin im zweistelligen Grammbereich.

Außerdem wurden Streckmittel, mehrere Mobiltelefone sowie Bargeld in vierstelliger Höhe sichergestellt.

Der 37-Jährige deutscher Herkunft wurde vorläufig festgenommen und bereits am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Die Ermittlungen dauern an.