In einem Supermarkt in Weißenfels ist es am Mittwochnachmittag zu einem Vorfall gekommen, bei dem 17 Menschen verletzt wurden.

Weißenfels/MZ. - Eigentlich möchte Kristoff Söhner am frühen Mittwochnachmittag nur einen schnellen Einkauf in der Netto-Filiale in der Selauer Straße in Weißenfels erledigen. Als er aber an der Kasse wartet, um seinen Einkauf zu bezahlen, gibt es im Vorraum des Discounters eine Auseinandersetzung.