Falsche Polizisten Dreiste Betrugsmasche in Halle! Mindestens elf Schockanrufe in wenigen Stunden

Am Donnerstag versuchten Betrüger in Halle mit der Schockanruf-Masche erneut, an Geld zu gelangen. Mindestens elf Personen wurden kontaktiert – angeblich habe ein Angehöriger einen tödlichen Unfall verursacht.