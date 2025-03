Zwei Männer sollen am Dienstagabend einen 25-Jährigen in Halle brutal zusammengeschlagen haben. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Am Steg angegriffen: Männer schlagen 25-Jährigen brutal zusammen

Körperverletzung in Halle

Zwei Männer haben am Dienstagabend einen 25-Jährigen in Halle verprügelt.

Halle (Saale). - Am Dienstagabend haben zwei Männer einen 25-Jährigen in Halle brutal zusammengeschlagen. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann gegen 21.15 Uhr am Steg angegriffen.

Die zwei Unbekannten hätten mehrmals auf das am Boden liegende Opfer eingeprügelt, heißt es weiter. Durch das Eingreifen von Zeugen seien weitere Angriffe auf den 25-Jährigen verhindert worden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.