Polizei sucht nach vermisster Frau aus Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau/DUR - Die Polizei sucht die 42-jährige Noreen Mölle aus Dessau-Roßlau. Die Frau wird seit dem 14. Juni vermisst und soll sich laut polizeilicher Pressemitteilung zuletzt in Fraßdorf (Stadt Südliches Anhalt) aufgehalten haben.

Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

circa 1,60 Meter groß

schlanke Gestalt und dunkle schulterlange Haare

trug am Tag des Verschwindens schwarze Jeans, helle Bluse

nutzt einen Pkw VW Golf Variant in brauner Farbe mit dem amtlichen Kennzeichen: DE-NM153

Die Polizei sucht eine vermisste 42-jährige Frau aus Dessau-Roßlau. Foto: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Die bisher eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten.

Hinweise zum Aufenthaltsort sollen an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer (0340) 2503 – 0, dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld (Tel. 03496/426-0) bzw. an jede andere Polizeidienststelle oder per E-Mail an [email protected] gerichtet werden.