Polizei sucht vermisste 14-Jährige  - wer hat das Mädchen gesehen?

Ein 14 Jahre altes Mädchen aus Mühlhausen ist seit Montag verschwunden. Die Polizei in Thüringen bittet um Hinweise.

Nordhausen/DUR/mad - Seit Montag wird die 14-jährige Lilly-Rose Saphira R. aus Mühlhausen vermisst. Das Mädchen hat in der Nacht zu Montag die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen, teilt die Polizei in Nordhausen mit. Die 14-Jährige ist etwa 155 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Die langen rotbraunen Haare trägt sie zu einem Mittelscheitel gekämmt.

Wer hat das Mädchen seit Montag gesehen oder weiß, wo sie es sich aufhält? Wer kann kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.