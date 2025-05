Die Polizei hat seit Dienstag nach einem 16-Jährigen aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Südharz gesucht. Am Donnerstag wurde der Jugendliche aufgefunden. Die Suche wurde eingestellt.

Vermisster aus Südharz wohlbehalten aufgefunden – Dank an Hinweisgeberin

In Südharz hatte die Polizei nach einem 16-Jährigen gesucht.

Südharz. - Seit Dienstag, dem 27. Mai, wurde ein 16-Jähriger aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Südharz vermisst, teilte die Polizei mit.

Dank eines Bürgerhinweises konnte der Jugendliche laut Polizei am Nachmittag des 29. Mai am Bahnhof in der Lutherstadt Eisleben erkannt werden.

Er befand sich auf einer Zugfahrt von Sangerhausen nach Eisleben und wurde dort wohlbehalten in seine betreuende Einrichtung im Südharz zurückgebracht. Die Suche wurde daraufhin eingestellt.

In einer Mittelung bedankt sich die Polizei "bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die durch ihre Hinweise zur erfolgreichen Suche beigetragen haben". Besonders wolle man sich bei der aufmerksamen 34-jährigen Hinweisgeberin aus Sangerhausen bedanken, deren Mitteilung maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen habe.