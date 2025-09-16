Bei einem Überholmanöver in Köthen ist ein Transporter fast mit einer Polizeistreife zusammengestoßen. Später konnten die Polizisten den Fahrer stellen.

Fahrer betrunken! Transporter stößt in Köthen fast mit Polizeiauto zusammen

Polizisten sind in Köthen Zeugen eines waghalsigen Überholmanövers geworden.

Köthen. - Am frühen Dienstagmorgen ist eine Polizeistreife Zeuge eines waghalsigen Überholmanövers auf der Geuzer Straße in Köthen geworden.

Demnach waren die Beamten auf der Straße unterwegs, als ihnen ein Transporter entgegenkam, der gerade dabei war, einen Lkw zu überholen.

Betrunkener Transporterfahrer kann in Köthen gestoppt werden

Der Streifenwagen als auch der Lkw mussten bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, so die Polizei zum Unfallhergang. Der Transporterfahrer, der nach dem Vorfall weiterfuhr, konnte kurze Zeit später von den Polizisten in der Lelitzer Straße gestoppt werden.

Die Beamten konnten bei dem 42-jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung. Dieser zeigte einen Wert von 0,9 Promille an, so die Polizei weiter.

Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Zudem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.