Übergriff in Halle

Halle (Saale). Die Polizei Halle fahndet aktuell nach einem Mann, der eine Frau sexuell belästigt haben soll.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am 27. April 2024. Der Unbekannte habe zwischen 14.06 Uhr und 14.22 Uhr in der Straßenbahnlinie 3 zwischen den Haltestellen Melanchthonstraße und Südstadt die neben ihm sitzende Frau mit sexuellen Handlungen belästigt, so die Polizei.

Der mutmaßliche Täter wurde von der Videoüberwachung in der Straßenbahn erfasst:

Dieser Mann soll eine Frau in einer Straßenbahn in Halle belästigt haben. Wer kennt ihn? Foto Polizeirevier Halle (Saale)

Wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0345/2242000 zu melden.