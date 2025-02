Bereits im vergangenen Jahr soll ein Mann eine Frau in einer Straßenbahn in Halle sexuell belästigt haben. Nun wurde er ausfindig gemacht

Frau in Straßenbahn sexuell belästigt: Gesuchter Mann ausfindig gemacht

Übergriff in Halle

Ein Mann soll eine Frau in einer Straßenbahn in Halle sexuell belästigt haben.

Halle (Saale). Die Polizei Halle fahndete nach einem Mann, der eine Frau sexuell belästigt haben soll.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am 27. April 2024. Der Unbekannte habe zwischen 14.06 Uhr und 14.22 Uhr in der Straßenbahnlinie 3 zwischen den Haltestellen Melanchthonstraße und Südstadt die neben ihm sitzende Frau mit sexuellen Handlungen belästigt, so die Polizei.

Die Beamten fahndeten zunächst mit einem Foto nach dem Mann. Nun wurde er nach Zeugenhinweisen identifiziert und die Suche nach ihm eingestellt.