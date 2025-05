Halsbrecherische Flucht eines Autofahrers in Bitterfeld-Wolfen endet an Betonpfeiler

Bitterfeld-Wolfen. - Am Dienstag, 27. Mai, gegen 16 Uhr sollte in Bitterfeld-Wolfen in der Straße "Am Kraftwerk" ein Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden, teilt die Polizei mit.

Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Doch statt anzuhalten, fuhr der Fahrer einfach weiter und missachtete dabei sämtliche Verkehrsregeln. Mehrere andere Autofahrer seien nur durch Ausweichen einer Kollision entgangen, so die Polizei weiter.

Die halsbrecherische Flucht des Fahrers führte über Zscherndorf in die Hauptstraße in Sandersdorf-Brehna. Dort stieß das Auto gegen einen Betonpfeiler.

Der Fahrer versuchte noch zu Fuß zu flüchten. Die Polizei konnte den 24-Jährigen aber nahe der Unfallstelle aufgreifen. Der polizeibekannte Mann soll bei seiner Festnahme Widerstand geleistet haben.

Festnahme: Polizei findet Drogen, Pistole und Messer

Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Drogen stand, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen wurden zudem ein Messer, eine Schreckschusspistole und eine geringe Menge an vermeintlichen Drogen gefunden.

Weiterhin, so die Polizei, war das Auto nicht zugelassen und das Kennzeichen vermutlich gestohlen. Die 28-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.