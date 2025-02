Am Mittwochnachmittag ist es in Weißenfels zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Rollstuhlfahrerin verletzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Mann fährt Rollstuhlfahrerin an - Frau kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Unfall in Weißenfels

Bei einem Unfall in Weißenfels ist am Mittwochnachmittag eine Frau im Rollstuhl verletzt worden.

Weißenfels. - Am Mittwochnachmittag hat sich eine Rollstuhlfahrerin in Weißenfels bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen.

Nach Angaben der Polizei bog ein Autofahrer in der Naumburger Straße in eine Grundstückseinfahrt. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem elektrischen Rollstuhl der Frau gekommen, die auf dem Fußweg unterwegs war, so die Polizei.

Die Frau sei zu Boden gestürzt und habe sich dabei schwer verletzt. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.