Neugattersleben. - Montagabend ist die Polizei zu einem Unfall der Landstraße nahe dem Kirchberg in Neugattersleben gerufen worden. Dort war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen, teilt die Polizei mit.

Als die Polizei eintraf, habe der 45-jährige Fahrer den Pkw bereits selbst verlassen. Augenscheinlich sei er leicht verletzt gewesen. Eine medizinische Versorgung habe er jedoch ausdrücklich abgelehnt.

Während der Unfallaufnahme habe die Polizei bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch festgestellt. Daraufhin sei ein freiwilliger Atemalkoholtest gemacht worden. Dieser zeigte einen Wert von 1,81 Promille an, so die Polizei.

Daraufhin sei der Führerschein des Mannes sichergestellt worden. Bis zu einer rechtlichen Entscheidung darf er kein Auto mehr fahren.