Nach dem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer in Sangerhausen hat eine Pkw-Fahrerin die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Flucht nach Unfall in Sangerhausen: Frau in orangefarbenem VW Cross Polo gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer in Sangerhausen Zeugen.

Sangerhausen. - Aufgrund eines Vorfahrtsfehlers sind am 28. Februar 2025 ein Pkw und ein Radfahrer an der Einmündung Georgenpromenade zur Riestedter Straße in Sangerhausen miteinander kollidiert.

Der 17-jährige Radfahrer stürzte und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Pkw-Fahrerin, eine Frau um die 60 Jahre, erkundigte sich kurz nach dem Zustand des Radfahrers.

Autofahrerin verlässt Unfallort in Sangerhausen

Anschließend verließ die Frau pflichtwidrig den Unfallort, ohne ihre Personalien bekanntzugeben.

Wie die Polizei mitteilt, soll es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen orangefarbenen VW Cross Polo handeln. Das Kennzeichen ist nicht bekannt.

Hinweise zur Unfallverursacherin nehmen das Polizeirevier Mansfeld-Südharz unter der Rufnummer 03475/670293 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.