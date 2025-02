Mit hoher Geschwindigkeit floh ein Mann in Leipzig vor der Polizei. Der 29-Jährige hatte keinen gültigen Führerschein und stand zudem unter Drogen.

Wilde Verfolgungsjagd in Leipzig: Polizei stoppt drogenberauschten Fahrer

Ein 29-Jähriger lieferte sich in Leipzig eine rasante Flucht vor der Polizei. Er hatte keinen Führerschein, stand unter Drogen – und wurde schließlich gefasst.

Leipzig. - In der Nacht zum Mittwoch ist es in Leipzig zu einer Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einem 29-Jährigen gekommen, wie die Polizei berichtet.

Gegen 1.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Transporter auf der Karl-Liebknecht-Straße in Connewitz auf. Daraufhin wollten die Beamten das Fahrzeug auf Höhe der Richard-Lehmann-Straße anhalten und kontrollieren.

Laut Polizei fuhr der Transporterfahrer daraufhin zunächst langsam, beschleunigte jedoch im letzten Moment und raste mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Dimitroffstraße. Erst in der Nähe von Taucha hätten Einsatzkräfte das Fahrzeug schließlich stoppen können, so die Polizei.

Bei der anschließenden Kontrolle habe der Mann Dokumente vorgezeigt, die nicht ihm gehörten und bereits als gestohlen gemeldet gewesen seien.

Nach Angaben der Polizei ist der 29-Jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Ein Drogenschnelltest hat zudem ergeben, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Amphetaminen gestanden habe.

Laut der Polizei muss sich der 29-Jährige nun wegen Fahrens ohne Führerscheins, Fahren unter Drogen sowie für die Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.