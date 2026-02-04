Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch in Brachstedt einen 40-jährigen stark alkoholisierten VW-Passat-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Den Mann erwarten nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren.

Demnach hielt die Polizei den VW Passat gegen 1.14 Uhr an. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 40-jährige Fahrer stark alkoholisiert war.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,51 Promille ergeben. Dem Mann sei daraufhin die Weiterfahrt untersagt worden, zudem habe die Polizei seinen Führerschein sichergestellt.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle sei aufgefallen, dass es sich bei dem vorgezeigten Führerschein um eine Fälschung handele. Dem 40-Jährigen drohen nun Ermittlungen wegen mehrerer Vergehen.