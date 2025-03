Halle (Saale) - Aus einem Pflegeheim in der Soltauer Straße in Halle-Neustadt ist Dienstagnachmittag eine 86-jährige Frau verschwunden. Am Mittwochmorgen konnte die Polizei Entwarnung geben: Die Frau sei wohlbehalten wieder in Halle aufgetaucht.

Rettungskräfte waren zuvor mit einem Großaufgebot im Einsatz und auf der Suche nach der Seniorin, welche unter gesundheitlichen Problemen leidet, heißt es von der Polizei. Mehrere Rettungshunde durchkämmten die Umgebung. Auch ein Hubschrauber der Polizei war im Einsatz. Nach MZ-Informationen dauerte die Suchaktion bis in die späten Nachtstunden an.