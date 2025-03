Die Polizei hat am Dienstagmorgen mehrere Personen einer Wohnung in Halle verwiesen. Diese haben dort offenbar ohne Mietstatus gewohnt.

Personen besetzen Wohnung in Halle - Polizei schmeißt sie raus

Halle (Saale). - Die Polizei hat am Dienstagmorgen mehrere Personen einer Wohnung in Halle verwiesen, die dort offensichtlich ohne gültigen Mietstatus wohnten. Laut einer Mitteilung handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus im Wippraer Weg. Dieses ist in der Vergangenheit schon öfters als "Problemblock" aufgefallen.

Die Beschuldigten seien gegen 9.50 Uhr der Wohnung verwiesen worden, heißt es weiter. Zudem wurden die strafrechtlichen Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen.