Zigarettenautomat in Bernburg gesprengt: Täter entkommen mit Geld und Zigaretten

Bernburg. - Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag, dem 20. März, mithilfe von Böllern einen Zigarettenautomaten in der Ilberstedter Straße (Freizeitpark Paradies) in Bernburg gesprengt.

Der Automat wurde dabei schwer beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, haben sich die Täter die Zigaretten und das Bargeld geschnappt und sind geflüchtet.

Die Höhe des Schadens wird mit 15.000 Euro beziffert.

Zeugen melden sich bitte im Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter 03471/3790.