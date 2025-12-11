Ein 51-Jähriger hat in einem Zug nach Dessau eine Zugbegleiterin beleidigt und bedroht. Erst Bundespolizisten konnten ihn veranlassen, den Zug zu verlassen.

Dessau-Roßlau. – Ein 51-Jähriger ohne Ticket hat am Mittwoch in einem Zug von Bitterfeld nach Dessau eine Zugbegleiterin beleidigt und bedroht, teilt die Polizei mit.

Nachdem der Mann ohne gültiges Zugticket erwischt wurde, beleidigte er die Kontrolleurin und schubste sie Angaben zufolge in eine Sitzgruppe.

Betrunkener ohne Ticket bedroht Zugbegleiterin

Die Bahnmitarbeiterin habe den 51-Jährigen daraufhin aufgefordert, den Zug zu verlassen. Dem sei er jedoch nicht nachgekommen – im Gegenteil. Er habe weiterhin im Zug verweilt und seine Fäuste in Richtung der Zugbegleiterin geballt. Zudem habe er ihr gedroht.

Daher sei die Bundespolizei hinzugerufen worden. Am Hauptbahnhof Dessau habe der Mann erst nach mehrmaligen Aufforderungen der Bundespolizisten den Zug verlassen.

Er wurde zur Feststellung der Identität mit aufs Revier genommen, so die Polizei weiter. Dort sei auch ein Atemalkoholtest durchgeführt worden. Dieser habe einen Wert von 2 Promille angezeigt.

Den Betrunkenen erwarten nun mehrere Anzeigen: Erschleichen von Leistungen, Beleidigung, Körperverletzung, Hausfriedensbruch sowie Bedrohung. Die betroffene Zugbegleiterin habe wegen des Vorfalls ihren Dienst abbrechen müssen.