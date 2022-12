13-jähriges Mädchen nach Teenie-Disko spurlos verschwunden

Das plötzliche und rätselhafte Verschwinden einer 13-Jährigen nach einer Disko in einem Jugendtreff in Zwickeu beschäftigt die Polizei. Das Mädchen ist seit Freitag verschwunden.

Zwickau/DUR - Die Polizei in Sachsen sucht nach der seit Donnerstag verschwundenen 13 Jahre alten Lea S. aus Zwickau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach Angaben der Polizei besuchte das Mädchen am Donnerstagnachmittag die Teenie-Disko im Club Nachtwerk an der Olzmannstraße in Zwickau und wurde dort von ihren Begleiterinnen gegen 18 Uhr zuletzt gesehen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen könnte sich die Vermisste in Zwickau oder in Chemnitz aufhalten, aber auch .

Ein Bild des gesuchten Mädchens finden Sie hier: Fahndungsdokument

Die 13-jährige wirkt etwa 2-3 Jahre älter als sie ist. Das dunkelblonde Mädchen ist etwa 1,65 Meter groß und von schlanker Statur. Vor dem Verschwinden trug sie eine schwarze Jacke und eine schwarze Sporthose Marke Nike. Außerdem führte das Mädchen eine kleine helle Handtasche mit sich.

Die Polizei fragt: Wer hat Lea S. seither gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei in Zwickau unter Telefon:: 0375 4458-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.