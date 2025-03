In einer Bankfiliale in der Quedlinburger Bahnhofstraße wurde am Morgen ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Mittlerweile konnte die Polizei Entwarnung geben.

Quedlinburg. - Am Mittwochmorgen hat ein umfangreicher Polizeieinsatz in der Quedlinburger Innenstadt stattgefunden. Laut einer Mitteilung wurde am Morgen ein verdächtiger Gegenstand in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße gefunden. Kurze Zeit später konnte die Polizei jedoch Entwarnung geben.

Innenstadt von Quedlinburg war teilweise gesperrt

Beamte sicherten den Bereich, zur weiteren Abklärung seien Spezialkräfte hinzugezogen worden, heißt es weiter. Der Bereich um die Bahnhofstraße war weiträumig abgesperrt, betroffene Gebäude wurden geräumt.

Wie sich nur kurze Zeit später herausstellte, handelte es sich bei dem verdächtigen Gegenstand um eine Sporttasche mit ungefährlichem Inhalt. Diese sei durch eine unbekannte Person im Vorraum der Bankfiliale abgestellt worden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen in alle Richtungen.

Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03941/674293 bei der Polizei zu melden.