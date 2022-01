Am Dienstagabend gibt es in Halle einen Polizeieinsatz, nachdem Am Steintor geschossen worden sein soll. Die Polizei verfolgte mutmaßliche Täter und stoppte eine Straßenbahn.

Halle (Saale)/DUR/dpa – Am Steintor in Halle sind Schüsse gefallen. Unbekannte hätten am Dienstagabend mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe geschossen, teilte die Polizei mit. Ob es Verletzte gab, war am Abend zunächst unklar. Zeugen hätten zuvor eine Gruppe von Menschen gemeldet, aus der heraus geschossen worden sein soll.

Laut Zeugen soll der mutmaßliche Täter in einer Straßenbahn geflüchtet sein. Diese wurde am Markt von der Polizei gestoppt. Es sei auch ein Rettungswagen im Einsatz. Die Lage ist noch unklar. Der Einsatz dauerte an.