Polizeihubschrauber bei Dresden von Laser geblendet - Ermittlungen laufen

Während eines Sucheinsatzes nach einer Vermissten ist ein Polizeihubschrauber in Sachsen mit einem Laser attackiert worden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Illustration: Ein Hubschrauber während eines Einsatzfluges am Abend.

Dresden/Freital/dpa - Unbekannte haben einen Polizeihubschrauber zwischen Dresden und Freital mit einem Laser geblendet. Der Hubschrauber sei in der Nacht zum Freitag bei der Suche nach einer vermissten Seniorin im Einsatz gewesen, hieß es in einer Mitteilung. Demnach blieb die Besatzung unverletzt und konnte den Flug fortsetzen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.