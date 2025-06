Am Samstagmorgen ist ein Mann in Bitterfeld von einem Unbekannten geschlagen und beklaut worden. Im Portemonnaie befand sich ein vierstelliger Bargeldbetrag.

Bitterfeld. – In Bitterfeld ist einem Mann am frühen Sonnabendmorgen, 28. Juni, der Rucksack geraubt worden. Der 32-Jährige wurde dabei leicht im Gesicht verletzt.

Der Mann sei in den frühen Morgenstunden zu Fuß in der Binnengärtenstraße in Richtung Walther-Rathenau-Straße unterwegs gewesen. Ein Unbekannter sprach ihn gegen 5.45 Uhr auf dem Gehweg von hinten an, um nach dem Weg zum Bahnhof zu fragen, so die Polizei.

Der Mann habe seinen Weg danach Richtung Walther-Rathenau-Straße fortgesetzt. Den Unbekannten habe der Mann zuvor schon auf einem E-Scooter auf Höhe des „Marler Platz“ gesehen.

Plötzlich spürte er einen Schlag im Nacken, wie die Polizei meldet. Als er sich umdrehte, habe der Beschuldigte ihm unvermittelt mehrfach ins Gesicht geschlagen. Dabei erlitt er Verletzungen im Gesicht, so die Polizei.

Zudem habe der Unbekannte an dem Rucksack, den der verletzte Mann trug, gezogen und diesen dann gestohlen. Der Täter sei zu Fuß in Richtung „Marler Platz“ geflüchtet.

In dem entwendeten schwarzen Rucksack der Marke "Puma" befanden sich demnach persönliche Gegenstände des Geschädigten sowie ein Portemonnaie der Marke "Tommy Hilfiger" mit einem Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich, erklärt die Polizei.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich

ca. 19 bis 22 Jahre alt

ca. 1,80 Meter groß

schlanke Statur

europäischer Phänotyp

kurzes, hellbraunes Haar

schwarzes T-Shirt mit unbekanntem Aufdruck und lange Hose

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Täter geben können, sich im Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter der Telefonnummer 03493 / 301-0 zu melden. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de zu erreichen.

Jeder Hinweis ist willkommen.