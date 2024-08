In Halle ist ein Zigarettenautomat in der Hanoier Straße gesprengt worden. Noch unklar ist, ob etwas entwendet wurde.

Hoher Sachschaden nach Sprengung von Zigarettenautomat in der Hanoier Straße

Pyrotechnik in Halle

Ein Zigarettenautomat in der Hanoier Straße in Halle ist gesprengt worden.

Halle (Saale)/DUR. - Am Montagmorgen haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Hanoier Straße in Halle gesprengt. Dazu nutzten der oder die mutmaßlichen Täter laut Polizei Pyrotechnik.

Ob etwas entwendet wurde, werde nun ermittelt, so die Polizei. Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag im niedrigen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Durch die Kriminaltechnik seien Spuren gesichert worden. Das Polizeirevier Halle hat nun die Ermittlungen aufgenommen.