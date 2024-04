Sexuelle Erpressung im Harz 24 Jahre alter Mann aus Quedlinburg soll für Nacktvideos Geld zahlen

Ein 24 Jahre alter Mann aus Quedlinburg im Harz wird mit Nacktvideos sexuell erpresst. Der Täter hatte ihn in einem Videochat aufgefordert, sich auszuziehen, und ihn dann heimlich gefilmt. Es ist nicht der erste Fall dieser Art in Sachsen-Anhalt in diesem Monat.