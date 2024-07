Ein Raser ist in Kühren im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von einem Blitzer erfasst worden. Der Fahrer war mit dem Dreifachen der erlaubten Höchstgeschwindigkeit unterwegs.

Raser unterwegs: Radarfalle erfasst in Kühren einen Fahrer - mit dreifacher Geschwindigkeit

Blitzer in Anhalt-Bitterfeld

Ein Raser war in Kühren im Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit dem Dreifachen der erlaubten Höchstgeschwindigkeit unterwegs.

Kühren/DUR. - Ein Raser ist am Mittwochnachmittag im Landkreis Anhalt-Bitterfeld der Polizei ins Netz gegangen. Der Blitzer erfasste ihn in der Dorfstraße in Kühren, wie die Beamten melden.

Dort sind eigentlich nur 30 Kilometer in der Stunde erlaubt. Bei insgesamt 313 gemessenen Fahrzeugen waren aber immerhin 32 zu schnell unterwegs. Ein Fahrer habe aber den Vogel abgeschossen.

Der Verkehrssünder beschleunigte auf sage und schreibe 87 Kilometer in der Stunde. Damit überschritt er die an dieser Stelle erlaubte Höchstgeschwindigkeit um fast das Dreifache.