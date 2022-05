Rätselhafte Blutspur in Jena - Polizei sucht  stark blutende Person

In Jena wird eine Person gesucht, die am Donnerstagmorgen eine große Menge Blut verloren haben muss. Die Polizei geht von einer ernsthaften Gefahr für die Person aus.

Jena - Die Polizei in Jena sucht aufgrund von Blutspuren, die sich durch die gesamte Karl-Liebknecht-Straße in Jena ziehen, nach einer schwer verletzten Person. Zeugen sind aufgerufen, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden, sagte ein Sprecher am Donnerstagmittag. Blutspuren seien auch in Nebenstraßen und an Fahrzeugen gefunden worden. Anfragen bei Krankenhäusern und Einrichtungen hätten bisher nichts ergeben.

Die Blutspuren könnten auf zwei beschädigte Haustüren mit eingeschlagener Scheibe zurückzuführen sein, sagte der Sprecher. Diese seien gegen 5.30 Uhr am Morgen bemerkt und gemeldet worden. Von hier ginge auch die Blutspur stadtauswärts aus. Doch um die Sachbeschädigung, wegen der zunächst eine Anzeige gegen Unbekannt aufgenommen wurde, gehe es erst einmal nicht. «Viel wichtiger ist tatsächlich, den augenscheinlich stark blutenden Menschen zu finden», sagte der Sprecher. Die Menge des verlorenen Blutes lasse die Polizei von einer «ernsthaften Gefahr» ausgehen.