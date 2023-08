Auf der A4 am Hermsdorfer Kreuz ist der Polizei ein Raser ins Netz gegangen. Die Polizei filmt den Fahrer mit dem Videowagen nd stellte ihn anschließend. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass er noch mehr auf dem Kerbholz hat.

Hermsdorf/MZ/ank - Fast doppelt so schnell wie erlaubt: Die Thüringer Autobahnpolizei hat am Donnerstagnachmittag auf der A4 im Bereich des Hermsdorfer Kreuzes einen BMW-Fahrer gestellt, der mit Tempo 188 über die Autobahn gebrettert ist. Erlaubt sei an dieser Stelle eine Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde gewesen, so die Polizei. Sie hatte den Raser mit einem Videowagen verfolgt.

Für die Überschreitung musste der 28-jährige Pole eine Sicherheitsleistung von 1.575 Euro hinterlegen. Eine Sicherheitsleistung ist bei ausländischen Verkehrssündern unter bestimmten Umständen üblich. Darüber hinaus, heißt es, kommen auf den Mann drei Monate Fahrverbot und drei Punkte in der Verkehrssünderdatei zu.

Raser auf der A4 erwischt: Fahrer war nicht zum ersten Mal zu schnell

Doch damit nicht genug: Wie die Polizei weiter mitteilt, sind die Beamten beim Prüfen offener Verfahren im Zusammenhang mit dem Kennzeichen auf vier Einträge gestoßen.

„Der Mann hatte sich erst kürzlich viermal in Thüringen mit dem Firmen-BMW blitzen lassen, wobei er bei zwei Bildern mit Handy am Ohr zu sehen war“, heißt es. Somit seien seine Daten den Verfahren zugeordnet worden und er werde bald Post von der Bußgeldstelle erhalten.