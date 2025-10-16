Am Mittwoch hat die Polizei auf der B100 nahe der A9 die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Ein Autofahrer war dabei besonders schnell unterwegs.

So schnell war ein Raser auf der B100 nahe der A9 unterwegs

Auf der B100 nahe der Autobahn 9 hat die Polizei geblitzt.

Sandersdorf-Brehna. - Mit 148 Kilometer pro Stunde ist am Mittwoch ein Autofahrer auf der B100 nahe der Anschlussstelle zur A9 geblitzt worden, teilt die Polizei mit. Erlaubt sind auf diesem Abschnitt 100.

Das wird für den Raser teuer. Nach Abzug der Toleranz könnten auf ihn ein Bußgeld in Höhe von über 300 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot zukommen.

Insgesamt, so die Polizei weiter, wurde die Geschwindigkeit von 4.033 Fahrzeugen kontrolliert. Gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit haben demnach 114 Verkehrsteilnehmer verstoßen.