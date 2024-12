Der Mitarbeiter einer Tankstelle in Halle ist bei einem Überfall verletzt worden. Zwei Unbekannte entkamen mit Beute in geringer Höhe.

Halle (Saale) – Zwei Männer haben eine Tankstelle an der B80 in Halle-Neustadt überfallen. Die Unbekannten betraten am Freitagabend gegen 19.30 Uhr die Einrichtung an der Eislebener Chaussee, so die Polizei in Halle.

Als ein Mitarbeiter die Männer aufforderte, ihre Gesichtsmasken abzunehmen, wurde er von einem der beiden mit Pfefferspray besprüht. Die Unbekannten ergriffen mit Tabakwaren und Zubehör im Wert von mehr als 30 Euro die Flucht.

Der Mitarbeiter erlitt Reizungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.