In Halle ist ein Mann in der Harzgeroder Straße ausgeraubt worden. Das Opfer zog sich Verletzungen dabei zu.

Täter greift Mann brutal an und raubt Tasche in Harzgeroder Straße

Raub in Halle

Ruabstraftat in Halle: Polizei leitet Ermittlungen ein.

Halle (Saale)/DUR. - Am Montag ist es um 6.30 Uhr zu einem Raub in der Harzgeroder Straße in Halle gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen näherte sich laut Polizei ein unbekannter Mann dem Geschädigten und griff diesen sofort an. Währenddessen entwendete der mutmaßliche Täter eine Tasche des Opfers und flüchtete in unbekannte Richtung vom Tatort.

Der Geschädigte habe sich Verletzungen zugezogen und sei in einem städtischen Krankenhaus behandelt worden. Ermittlungen wurden eingeleitet, heißt es.