Die Polizei im Saalekreis ist auf der Suche nach zwei Tätern, die zwei Personen nahe einer Sparkassenfiliale in Merseburg ausgeraubt haben.

Bei einer Bankfiliale in Merseburg sind zwei Personen ausgeraubt worden.

Merseburg/DUR. - Am 20. Oktober 2023 ist es gegen 17.50 Uhr zu einem Raub in der Nähe der Bankfiliale der Saalesparkasse in der Merseburger Gotthardstraße gekommen.

Die zwei Täter drängten die zwei Geschädigten aus dem Bereich der Sparkasse in eine Seitenstraße und forderten dort Bargeld, heißt es.

So sieht einer der mutmaßlichen Täter in Merseburg aus. Foto: Polizei Saalekreis

Ein Täter habe trotz Abwehrversuchen das Portemonnaie eines Opfers an sich gerissen und das Bargeld daraus entwendet. Dabei drohten die Täter laut Polizei mit Schlägen.

Danach habe einer der Täter einen Geschädigten aufgefordert, mit ihm in die Bankfiliale zu gehen, um noch mehr Geld abzuheben. Dieser Versuch sei jedoch misslungen.

Der Gesuchte steht im dringenden Tatverdacht, ein Räuber zu sein. Foto: Polizei Saalerkreis

Die Merseburger Polizei sucht diesen Mann. Foto: Polizei Saalekreis

Da die Identifizierung der mutmaßlichen Täter bisher nicht auf anderem Wege gelungen ist, sei per Beschluss des Amtsgerichts Halle die Veröffentlichung der Überwachungskamerabilder von einem der Täter angeordnet worden.

Zeugen, die Hinweise zur Identität der abgebildeten Person machen können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Saalekreis unter der Telefonnummer 03461/4460.