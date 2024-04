Wittenberg/DUR. - Am 30. März soll sich gegen 14.08 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Juristenstraße in Wittenberg ein Raubüberfall ereignet haben.

Nach Angaben der Kassiererin legte der unbekannte Täter eine Getränkedose auf das Kassenband, heißt es. Beim Öffnen der Kasse habe er plötzlich in diese gegriffen und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entwendet.

Auf dem Weg zum Ausgang sei er von zwei Zeugen zunächst durch Festhalten an der Flucht gehindert worden. Jedoch habe er sich losreißen können. An der Tür zum Markt soll ein Kind gestanden haben, welches er eine Ohrfeige gegeben haben soll, um seine Flucht fortsetzen zu können.

Nach Raub in Wittenberger Supermarkt: Polizei sucht Zeugen

In der weiteren Folge sei er mit zwei weiteren unbekannten Tätern, welche nach Zeugenangaben "Schmiere" standen, in Richtung Markt geflüchtet.

Trotz Fahndung konnte das mutmaßliche Täter-Trio laut Polizei bisher nicht ermittelt werden.

Der Haupttäter wird nach Zeugenangaben wie folgt beschrieben:

circa 17 Jahre alt

etwa 184 bis 186 Zentimeter groß

von schlanker Gestalt

südeuropäischer Phänotyp

kurze schwarze Haare

komplett schwarz gekleidet

Die anderen beiden Täter konnten nicht beschrieben werden.

Die Polizei bittet Zeugen sowie das geschlagene Kind und die Zeugen, die den Täter festgehalten haben, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/4690 zu melden.