In Merseburg ist ein Mann nach einem Diebstahl mit einem Messer bedroht worden. Beide Täter konnten fliehen.

Mann nach Diebstahl am Bahnhof mit Messer bedroht - Täter auf der Flucht

Raub in Merseburg

In Merseburg ist ein Geschäft am Bahnhof ausgeraubt worden.

Merseburg. - Am Dienstag haben zwei unbekannte Täter gegen 18.15 Uhr ein Geschäft am Bahnhofsvorplatz in Merseburg ausgeraubt.

Während ein Mann dem Mitarbeiter des Geschäfts laut Polizei ein vermeintliches Kaufinteresse vortäuschte und sich beraten ließ, begab sich der zweite Täter hinter den Kassenbereich und begann dort, mehrere Tabakverpackungen aus dem Regal zu räumen.

Zeitgleich seien mehrere E-Zigaretten aus einer Vitrine entwendet worden. Als der Mitarbeiter das Vorhaben der beiden Täter bemerkte, flüchteten diese aus dem Geschäft, heißt es. Der Mitarbeiter habe die Verfolgung aufgenommen und wurde im weiteren Verlauf mit einem Messer bedroht.

Anschließend seien beide Täter mit einem Fahrzeug vom Tatort geflüchtet. Die Ermittlungen wurden den Angaben nach wegen des räuberischen Diebstahls durch die Polizei eingeleitet.