Halle (Saale). - Am Freitagabend wurde in Halle im Stadtbezirk Nord ein Ehepaar mit einem Messer bedroht. Wie die Polizeiinspektion Halle (Saale) mitteilte, konnte ein mutiger Zeuge Schlimmeres verhindern.

Demnach war das Ehepaar gegen 22.50 Uhr am Thomas-Müntzer-Platz im Stadtbezirk Nord unterwegs. Daraufhin sprach sie ein unbekannter Mann an und forderte sie auf, ihre Wertsachen herauszugeben.

Dabei soll er etwa drei Meter von dem Ehepaar entfernt gestanden und sie mit einem Küchenmesser mit einer etwa zehn Zentimeter langen Klinge bedroht haben.

Daraufhin rief die Frau lautstark um Hilfe. Ein mutiger Zeuge hörte dies, eilte herbei und forderte den Täter auf aufzuhören - mit Erfolg. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Fischer-von-Erlach-Straße.

Polizei sucht nun nach dem mutmaßlichen Täter

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Raubes und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Flüchtigen geben können.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

circa 1,80 Meter groß

vermutlich südeuropäischer Phänotyp

akzentfreies Deutsch

komplett in schwarz gekleidet mit einer weißen Sturmmaske

Hinweise nimmt das Polizeirevier Halle (Saale) persönlich oder auch telefonisch unter der 0345/2242000, sowie an jeder anderen Dienststelle entgegen.