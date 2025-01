Zwei Frauen sind in Halle Opfer eines Raubes geworden. Dabei wurde eine der beiden leicht verletzt.

Raub in Halle

Halle (Saale). - Am Dienstag sind zwei Frauen gegen 11 Uhr in der Wittenberger Straße in Halle von einem Mann ausgeraubt worden.

Laut Polizei waren die 58- sowie die 88-Jährige zu Fuß unterwegs, als sich der Täter von hinten mit einem Fahrrad den beiden Frauen näherte. Er habe der 58-Jährigen eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten entrissen. Die Frau versuchte den Angaben nach noch, den Raub zu verhindern. Dabei sei sie gestürzt und leicht verletzt worden.

Der Täter konnte flüchten, heißt es. Die Frau sei im Anschluss ambulant behandelt worden.